Cds presenta Neres: "Una freccia in più per Conte. Può fare due ruoli"

David Neres da ieri è ufficialmente un nuovo attaccante azzurro e soprattutto un’importante freccia in più da aggiungere alla batteria di trequartisti-esterni di Conte: può giocare a destra e anche a sinistra alle spalle della punta nel 3-4-2-1; ha spunto in velocità, dribbling, gol e assist nel carnet. E rapidissimo sarà il suo inserimento: ieri ha partecipato alla doppia seduta di allenamento andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno. Lo scrive il Corriere dello Sport.