CdS - Può slittare il giorno della firma di Conte: due possibili date

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli, la città e il suo popolo, intanto sono in fibrillazione totale: l’arrivo di Conte in panchina ha spazzato in un clic via le tossine della delusione e gli atomi dell’indifferenza generate dalla paradossale stagione appena conclusa. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attesa che si respira tra il popolo azzurro per l'arrivo del nuovo allenatore.

"Il signor Antonio come un interruttore: luci spente, luci accese. Che poi diventeranno della ribalta quando arriverà l’annuncio ufficiale, il caro e vecchio tweet di Adl che oggi si chiama X. Ma cosa importa? Conte e De Laurentiis si sono concessi una mini vacanza, uno in Italia e l’altro alle Baleari, ma oggi torneranno rispettivamente a Torino e a Roma: il giorno delle firme è in agenda tra mercoledì e giovedì, anche perché il martedì non ci sposa esattamente come il venerdì, ma l’accordo è ormai totale, completo, azzurro e tra un attimo sarà il Napoli di Conte. O anche Antonio, Conte di Napoli".