Cds - Quanti errori e quanta paura! Vittoria a Braga ricca di contraddizioni

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così il successo contro il Braga del Napoli: "Due a uno a Braga, soffrendo cose disperate, sbagliando tanto - in attacco, in difesa - producendo parecchio, anche etti di panico, perché è stata dura, anche durissima, in un’ora e mezza piena, come sempre di paradossi, con chanches bruciacchiate, un calcio ancora approssimativo e una difesa d’altri tempi per uscire dal tunnel nel quale il Napoli e Garcia stavano finendo proprio al minuto ‘95 (in realtà il centesimo), sull’ennesima sciagurata leggerezza".