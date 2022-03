CdS - Quota scudetto si abbassa: ecco quanti punti potrebbero bastare

È stato il derby delle incompiutezze, sottolinea Alessandro Barbano dalle colonne del Corriere dello Sport

È stato il derby delle incompiutezze. Il Milan - sottolinea Alessandro Barbano dalle colonne del Corriere dello Sport - è stato "più veloce, più ficcante nell’uno contro uno, più quasi tutto, tranne quella dote di carattere che ne farebbe una squadra insuperabile", e che invece mancando l'ha reso "un’allegra comitiva di fantasisti, capaci di sbagliare tutto ciò che è sbagliabile".

L'Inter, al contrario, ha sbagliato pochissimo perché non ha creato sostanzialmente nulla. "Dopo il primo pareggio di Coppa - prosegue il giornalista - è lecito chiedersi per quanto tempo possano restare lassù, se continuano a giocare in questo modo". Di questo passo, per lo Scudetto potrebbero bastare anche 80 punti.