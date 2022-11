Cds ricorda: Atalanta già demolita dalla Lazio che è l'unica con concetti del calcio di Spalletti

Nessuna squadra, in Serie A, gioca il calcio del Napoli, nessuna ha la sua stessa continuità, scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nessuna squadra, in Serie A, gioca il calcio del Napoli, nessuna ha la sua stessa continuità, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che "se ce n’è una che in qualche modo, diciamo pure lontanamente, per concetti più che per identità, si avvicina al congegno creato da Spalletti è la Lazio del suo conterraneo Sarri. Se facciamo caso alle “uscite” si intravedono movimenti simili. Ecco, la Lazio è stata la squadra che ha fatto girare la testa all’Atalanta, battendola proprio a Bergamo. La lezione è stata imparata? Lo sapremo nel tardo pomeriggio. Certo è che non sarà semplice per Gasperini inaridire una così ampia e generosa sorgente di gioco".