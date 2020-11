CdS - Rivoluzione Gattuso: sette cambi rispetto alla gara col Sassuolo

Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, saranno 7 i cambi di Gattuso per la gara di questa sera contro il Rijeka: in porta tornerà Meret, in difesa spazio a Maksimovic e a Mario Rui a sinistra, a centrocampo ci sono Demme e Lobotka, in attacco Elmas sulla sinistra e Petagna centravanti. Inizialmente panchina per Insigne che ha recuperato da poco dall'infortunio rimediato giovedì scorso contro la Real Sociedad.