CdS scherza: "Osimhen ha introdotto una nuova categoria statistica"

Victor Osimhen decide Roma-Napoli con una rete quasi impossibile, introducendo una nuova statistica, scherza oggi in edicola il Corriere dello Sport: "Osimhen ha introdotto una nuova categoria statistica: Unexpected goals. Sì: quando a dieci minuti dalla fine di una notte molto complessa è partito come un matto all'inseguimento di Smalling e poi ha sparato in porta il pallone da posizione defilata, aveva appena il 3,6 percento di possibilità di segnare. Tutto chiaro? Osi ha realizzato all'Olimpico un gol impossibile e ha portato a undici la striscia di vittorie consecutive del Napoli".