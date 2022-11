CdS - Scudetto non assegnato, ma ora tutti devono sperare che cada il Napoli

Il predominio dei campani contro l'Empoli è stato evidente, così come lo è stata la difficoltà della squadra ad affrontare avversari "che giocano solo per non prenderle

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è il vuoto, alle spalle del Napoli. Ciò non significa, specifica dalle colonne del Corriere dello Sport Alessandro Barbano, "che lo Scudetto sia già assegnato, ma che chi vuol restare in gioco deve vincere sempre, e sperare che gli azzurri cadano". Il predominio dei campani contro l'Empoli è stato evidente, così come lo è stata la difficoltà della squadra ad affrontare avversari "che giocano solo per non prenderle, e che schierano due linee difensive parallele, alla distanza necessaria per assicurare sempre il raddoppio della marcatura". Senza Kvara il Napoli ha faticato "a scartare questa muraglia dalle fasce, anche perché a destra Politano tendeva a convergere verso il centro, andando a incrociare in diagonale la fitta rete degli avversari". L'ingresso di Lozano ha stravolto quest'andamento, a riprova della profondità della rosa di cui può disporre Spalletti. "Se il Napoli dovesse ripetersi sabato al Maradona contro l’Udinese - chiosa Barbano -, il Duemilaventidue del calcio italiano si incaricherebbe di cristallizzare un gap di classifica fedele al primato del gioco".