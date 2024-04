Cds - Se Calzona avesse letto Ranieri sulla costruzione dal basso...

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

"Se Calzona avesse letto Ranieri sulla costruzione dal basso, non avrebbe preso gol col Frosinone". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ranieri è la certezza che in un calcio di scienziati c’è posto ancora per l’artigiano, per chi in bottega sa come muoversi, come elaborare un’idea, come forgiarla, fregandosene delle mode.

Prima che iniziasse la stagione, in una bella intervista concessa a La Repubblica, ha detto: «Del calcio di oggi non sopporto che per forza si debba iniziare l’azione dal basso. Non lo capirò mai. Tanto poi tutti studiamo come impostano gli altri e cerchiamo subito di rubare palla». Lo avesse letto Calzona, forse non avrebbe preso quel gol dal Frosinone. E a chi divide la categoria degli allenatori fra risultatisti e giochisti (e Ranieri ovviamente è catalogato nel partito del risultato), vorremmo chiedere: a San Siro il Cagliari ha fatto risultato giocando male?".