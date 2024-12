CdS - Se il Napoli risolve questa cosa non può scartare l'idea Scudetto

Il Napoli è da Scudetto? Parlarne è prematuro per tutti, per carità, ma lo è anche scartare subito l’idea. Il Napoli di Conte, del resto, ha convinto. E neanche poco: 12 vittorie, pareggi in trasferta contro Juve e Inter, la miglior difesa del campionato con 12 gol subiti, 9 clean sheet e una crescita costante nello sviluppo offensivo, sempre più all’altezza della tenuta difensiva.

L’assenza di Buongiorno è un problema, certo, ma la squadra ha un’organizzazione eccellente. Da migliorare? Le crisette d’identità estemporanee: contro il Genoa, otto giorni fa, sono andati in scena uno straordinario primo tempo e una ripresa inspiegabile. A scriverlo oggi in edicola è il Corriere dello Sport.