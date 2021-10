CdS - Se Jorginho non vince Pallone d'oro chiamate questo premio 'Balla d'oro'

Quella di Jorginho è una delle candidature più forti per la vittoria finale del Pallone d'Oro. Della prospettiva che sia l'ex Napoli ad aggiudicarsi il premio più prestigioso scrive, dalle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista Roberto Perrone: "Se il premio va alla grandezza e al curriculum, beh, allora ditelo con anticipo e datelo a Messi fino al ritiro, ma se contano qualcosa i trofei, allora deve vincere Jorginho.

Non è un fuoriclasse ma in questo 2021 è stato centrale nel Chelsea e nella Nazionale italiana. Ha partecipato a tre manifestazioni internazionali, Champions League, Europeo e Supercoppa e le ha vinte tutte e tre. Tre contro uno: Messi ha vinto la Coppa America, di cui è il miglior giocatore, ci mancherebbe".

Nella cinquina di favoriti stilata ieri da L'Equipe c'è anche Karim Benzema: "Bravo e con un grande palmares - scrive Perrone -, ma spero non sia tra i cinque per la Nations League. Conclusioni: già mi irriterei se Jorginho non vincesse, ma se uno degli altri tre prende più voti di lui, d’ora in poi questo premio lo chiamerò 'Balla d’oro'".