CdS - Sì alla Coppa d'Africa, ma i problemi restano: calciatori via dopo Natale

"Sì alla Coppa d'Africa, ma i problemi restano", titola stamane il Corriere dello Sport. La competizione si farà, è stata confermata dall'organizzazione, ma la battaglia con i club europei non è di certo finita. Le lunghe quarantene a cui saranno sottoposti i calciatori africani al loro rientro in Europa è il motivo per cui alcune società potrebbero non far partire i propri tesserati. I giocatori partiranno alla spicciolata nei prossimi giorni. Dopo Natale cominceranno i ritiri, ma stanno arrivando a destinazione le liste dei pre-convocati.