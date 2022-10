CdS si esalta: "Visto Diego? Napoli meraviglioso! Spot del calcio perfetto"

"Diego, hai visto? Questo Napoli è me-ra-vi-glio-so". A scriverlo è il Corriere dello Sport dopo il successo in Olanda

© foto di www.imagephotoagency.it

"Diego, hai visto? Questo Napoli è me-ra-vi-glio-so". A scriverlo è il Corriere dello Sport dopo il successo in Olanda: "Non si può definire altrimenti una squadra che demolisce l’Ajax nella casa di Johan Cruijff e raggiunge un traguardo a suo modo storico: mai aveva vinto le prime tre partite in un girone di Champions League. Vista la differenza di valori rispetto agli olandesi, a questo punto la qualificazione agli ottavi appare una formalità. Ma questa non è stata una semplice vittoria, è stato uno spot del calcio perfetto".