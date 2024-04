CdS si proietta già al big match con la Roma: Calzona recupera tre uomini

isogna archiviare subito la sconfitta contro l'Empoli e provare a giocarsi al meglio le poche chance per l'Europa in queste ultime cinque giornate

Bisogna archiviare subito la sconfitta contro l'Empoli e provare a giocarsi al meglio le poche chance per l'Europa in queste ultime cinque giornate. Già a cominciare dal prossimo weeekend. Domenica alle 18, al Maradona, arriva la Roma di De Rossi in quello che forse è sbagliato definire scontro diretto ormai.

Calzona recupera Mario Rui e Rrahmani dopo il turno di squalifica, e conta di riavere a disposizione Olivera che sta accelerando il lavoro per tornare disponibile dopo la lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra che lo ha costretto a saltare sia la partita contro il Frosinone, sia quella di Empoli.