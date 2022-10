Cds - Simeone favorito su Raspa ed oggi si decide su Politano titolare: le ultime

L'idea è che sarà Simeone a cimentarsi dal primo minuto mentre per Politano il test di ieri è andato bene, ma oggi proverà ancora e poi si deciderà.

Luciano Spalletti cambierà poco ma quel poco va interpretato nei ballottaggi ancora aperti. "Simeone è il candidato numero uno per recitare da centravanti, ma - scrive il Corriere dello Sport - la casella destra continuerà a stuzzicare dubbi e riflessioni fino a quando sarà possibile. Politano, a Milano, ha collezionato una prestazione super e un gol su rigore ma anche una distorsione alla caviglia destra che negli ultimi giorni, però, non gli ha impedito di lavorare regolarmente in gruppo. Sta bene, insomma, e ciò significa che se anche oggi le sue sensazioni saranno positive, allora potrà ritenersi pronto a ricominciare dall'inizio. Sta bene anche Lozano, per la cronaca: stanco per un viaggio concluso giovedì notte, magari, però l'allarme muscolare è rientrato".

Per il quotidiano, l'idea è che sarà Simeone a cimentarsi dal primo minuto mentre per Politano il test di ieri è andato bene, ma oggi proverà ancora e poi si deciderà. La sensazione, però, resta: è lui a essere in vantaggio. In vantaggio su Zerbin e Lozano.