CdS - Sirigu ko, ci saranno i due 'bambini' alle spalle di Meret

Risentimento muscolare: quanto basta e avanza per pensare che Roma-Napoli, per Sirigu, si trasformi in tormento da vivere standosene a casa

Niente Roma per Salvatore Sirugu. A scrivere dell'assenza del portiere è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il segnale, subdolo, è sempre lo stesso: s’avverte un pizzicotto che diventa un fitta, che si trasforma in dolorino e che sancisce una resa, però condizionata. «Risentimento muscolare». Quanto basta e avanza per pensare che Roma-Napoli, per Sirigu, si trasformi in tormento da vivere standosene a casa, in divano, lasciando ad Idasiak e Marfella il diritto di accomodarsi in panchina, alle spalle di Meret.

Il calcio 3.0 non fa sconti neanche a chi in genere osserva : Sirigu non ce la e alle spalle di Meret ci andranno due “ bambini ” (si fa per dire) - il polacco Idasiak (20 anni) e il napoletanissimo Marfella (23) - che vivono in simbiosi con i loro colleghi e si dividono il ruolo di terzo