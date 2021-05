CdS: "Sono bastati tre minuti per rassegnarsi all'enormità di talento di questo Napoli"

“Se per caso ci fossero stati ancora dubbi sulla enormità del talento di cui il Napoli è in possesso, sono bastati tre minuti per farsene una ragione e rassegnarsi, per stropicciarsi gli occhi e mettere tutt’assieme, nelle sfide della partita, una serie di capolavori tecnici che da soli sono sufficienti a ricordare cosa si nasconda in questa squadra”. Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta la qualità espressa dagli azzurri nella vittoriosa sfida all'Udinese.

“In centottanta secondi, o qualcosa del genere, il calcio esce dai confini della banalità e diventa arte, che seduce e ipnotizza l’Udinese, la lascia probabilmente senza parole sul controllo orientato di Osimhen (su Zeehelaar) che Zielinski accomoda di porta dopo la prodezza di Musso, e poi la disorienta sulla parabola che Fabian Ruiz, maestoso, va ad adagiare all’incrocio opposto” si legge sul quotidiano