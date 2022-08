CdS: "Sorteggio, Inter e Napoli in apprensione: Real e le inglesi i pericoli"

Sarà una Champions "di corsa", quella che andrà in scena quest'anno. A evidenziarlo è Alberto Polverosi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Sarà una Champions "di corsa", quella che andrà in scena quest'anno. A evidenziarlo è Alberto Polverosi, che sul Corriere dello Sport sottolinea come l'aspetto nuovo di questa Coppa sia legato "al ritmo serrato della prima fase: da una partita ogni 14 giorni si passerà a una ogni 9 e poco più". Il sorteggio di questa sera non crea ansia a Milan (in prima fascia) o Juve (in seconda), "ma mette in apprensione Inter e Napoli, inserite nella terza fascia: possono capitare Real Madrid e Chelsea o Liverpool nello stesso girone di una delle due italiane, anche se esiste una possibilità di segno opposto, ovvero Eintracht (che non ha più Kostic) o Porto o Ajax e Lipsia o Siviglia".