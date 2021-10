CdS - Spalletti deluso a fine partita: due cose l'hanno infastidito

Lo 0-0 di Roma non preoccupa Luciano Spalletti, che può essere soddisfatto per il risultato e il punto ottenuto. Ma c'è anche della delusione in lui, come scrive il Corriere dello Sport: "In una serata che può appagare, il volto di Spalletti sembra scavato da una delusione che gli si coglie nella espressione: e sarà stato per i fischi dell'Olimpico, che a un certo punto l'hanno travolto e l'hanno spinto a non subire passivamente, o magari no, tutta colpa, ovviamente, di quel rosso al momento del congedo che Massa, l'arbitro, gli ha mostrato, lasciandolo stupito".