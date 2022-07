CdS - Spalletti non assicura il posto a Meret, ma le incognite non fanno bene ad Alex

Alex Meret ha un accordo con il Napoli per il rinnovo, ma la firma ancora non arriva. Il tema portiere è stato affrontato dal Corriere dello Sport

Alex Meret ha un accordo con il Napoli per il rinnovo fino al 2027, ma la firma ancora non arriva. Il tema portiere è stato affrontato anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli punta al rinnovo di Meret ma Spalletti ha chiesto un altro interprete di pari livello e non assicura il posto a nessuno. Legittimo, non fa una piega: ma le incognite - cioè l'alternanza con Ospina - negli ultimi anni non hanno fatto bene ad Alex".