CdS - Spalletti pessimista per Kouilibaly-Fabian: in dubbio anche Insigne per sabato

Bisognerà valutare con attenzione i tempi di recupero dei tre calciatori infortunati col Sassuiolo perché il calendario presenta diverse partite ravvicinate prima della sosta. Spalletti, per Koulibaly e Fabian, ha lasciato pochi margini di speranza, parlando di «recupero difficile» e dunque anticipando la sua personalissima partita di scelte per la sfida contro la Dea di Gasperini. Molte rischiano di essere obbligate. Sarà emergenza totale e in dubbio, ovviamente, c'è anche Insigne. Lo scrive il Corriere dello Sport.