CdS - Spalletti prepara 4 cambi di formazione: Mario Rui subito titolare

Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della sfida di domani contro il Bologna e lo scioglierà nelle prossime ore. Ciò che è certo è che il Napoli potrà fare affidamento su Mario Rui e Lozano, di rientro tra i titolari. In difesa tornerà la coppia Rrahmani-Juan Jesus, mentre in porta ci sarà Meret a causa dell'infortunio di Ospina. A scriverlo è il Corriere dello Sport.