CdS - Spalletti studia la ricetta per sopperire alle partenze degli africani

Coppa d'Africa all'orizzonte e Luciano Spalletti che già valuta possibili soluzioni alle assenze dei calciatori africani. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Aspettando Manolas, che è un valore aggiunto, e anche Ghoulam, che può lasciar accedere con maggior disinvoltura sulla fascia sinistra, il Napoli sa che per un bel po’ potrà consentirsi qualsiasi interpretazione nelle nove partite che l’attendono in questo finale del 2021.

Poi, dovrà industriarsi Spalletti, che senza Koulibaly sognerà di riavere un Manolas dei tempi d’oro, che a centrocampo per non avvertire disagi potrà sistemare Demme al fianco di Fabian Ruiz o anche Lobotka, che pure a Varsavia ha garantito equilibrio, e in attacco - depotenziato dall’arrivederci di Osimhen e Ounas - la carenza strutturale potrà essere fronteggiata con Mertens e Petagna, centravanti di mestiere, con Insigne, Politano e Lozano, esterni offensivi già padroni del proprio ruolo e delle proprie responsabilità".