CdS - Spalletti vara il Napoli anti Wisla: questa la probabile formazione

Napoli sperimentale quello che oggi pomeriggio sfidera il Wisla in Polonia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare le mosse di Spalletti: "Le amichevoli devono avere un senso anche se un senso non ce l’hanno e questa toccata e fuga in Polonia, a Cracovia, diventa la vetrina, ovviamente, per Piotr Zielinski, che a casa sua è una stella: in un centrocampo che va configurato (a due, a tre? oppure 4-1-4-1?), toccherà a lui esibire il meglio del repertorio, per andare a riempire un pomeriggio che diventa difficile, viste le assenze".

Questa la probabile formazione del Napoli ipotizzata dal Corriere dello Sport.

Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Machach, Politano, Zedadka.