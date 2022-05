CdS spazza via ogni dubbio: "Lo Spalletti-bis è già cominciato"

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando della conferma del tecnico per la prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Spalletti-bis è già cominciato: "Ripartiamo dal terzo posto e dal quelle certezze che ci ha restituito De Laurentiis". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando della conferma del tecnico per la prossima stagione: "Il giorno in cui mise la testa fuori dalla finestra del condominio dove alloggiavano più o meno una mezza dozzina di sorelle, Luciano Spalletti alzò la testa verso il cielo e s’accorse che ormai non ci sarebbe stato più motivo per invocare la scaramanzia: Milan 67, Inter e Napoli 66, Juventus 62.

"Ci giochiamo tutti lo scudetto". A 630' minuti dalla fine non c’era alcun motivo che giustificasse prudenza o - peggio ancora - ipocrisia: la verità, in quel momento, era inchiodata tra l’«attico» rossonero e il bilocale del secondo piano, distanti un punto, un colpo di vento o di tosse, un capogiro. È andata com’è scritto negli archivi, ormai già pieni di polvere, di rimpianti e (persino) di veleno, ma ciò che resta di questi nove mesi è anche il passato, quell’inizio travolgente - 32 punti nelle prime dodici partite, dieci vittorie e due pareggi - che adesso si combina e si miscela con questo senso di smarrimento, il tratto surreale d’una vicenda a tratti quasi kafkiana.