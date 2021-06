CdS su Insigne: "Deve rinnovare per non vivere un anno infernale da separato in caso"

Un contratto da rinnovare a ancora tante incognite sul futuro di Lorenzo Insigne. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non è ancora troppo tardi, almeno non sembra, riuscire a far convergere i rispettivi interessi affettivi ma ora, ad Europeo concluso, appare improcrastinabile fissare un appuntamento, per non rischiare di scoprire che non c’è altro da dirsi e vivere dodici mesi nel prevedibile inferno ambientale che un’esistenza da separati in casa finirebbe per scatenare al primo tiro a giro sbagliato o alla prima prodezza dello scugnizzo"