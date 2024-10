CdS su Lobotka: "Per il momento c'è una sola certezza sul suo infortunio"

vedi letture

"Lobo è rientrato ieri in Slovacchia e poi ha proseguito il programma di viaggio per Napoli, dove nelle prossime ore lo staff medico azzurro lo visiterà"

Stanislav Lobotka tiene in ansia il Napoli. Il centrocampista si è infortunato durante la gara della sua Slovacchia contro l'Azerbaijan di Nations League nella serata di lunedì e nelle prossime ore verrà sottoposto a tutti gli approfondimenti del caso. Sulla questione scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Lobo è rientrato ieri in Slovacchia e poi ha proseguito il programma di viaggio per Napoli, dove nelle prossime ore lo staff medico azzurro lo visiterà per stabilire l’entità del problema ai flessori della coscia sinistra. Gli esami strumentali, ovviamente, saranno decisivi per stabilire il tipo e il grado del danno e di conseguenza i tempi di recupero, ma per il momento la certezza è che il totem del centrocampo del Napoli salterà quantomeno la trasferta al Castellani".