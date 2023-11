CdS su Meret: "Sbaglia su tiri bassi, a mezz'altezza e sulle uscite! Che involuzione..."

Tutti contro Alex Meret. La rete del 3-2 del Real Madrid arriva per un evidente errore del portiere azzurro.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Tutti contro Alex Meret. La rete del 3-2 del Real Madrid arriva per un evidente errore del portiere azzurro, che si fa passare tra le mani un tiro non irresistibile di Nico Paz. La situazione comincia a diventare preoccupante, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport:

"Per non dire di Meret, i cui errori sui tiri rasoterra e a mezz’altezza e sulle uscite raccontano ormai un’involuzione preoccupante. Queste lacune risultano tanto più evidenti di fronte alla prova coraggiosa del Napoli dalla cintola in su, con Zielinski e Anguissa in giornata di grazia, ancorché Lobotka lievemente sottotono".