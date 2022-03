CdS su Mertens: "A Bergamo pensaci tu. Tutto su Dries per sostituire Osimhen"

Uno è quello in arrivo, l'altro è quel Dries che a Napoli ha infranto tutti i record

Il destino del Napoli passa da Ciro, e in casa Mertens ce ne sono due. Uno è quello in arrivo, l'altro è quel Dries che a Napoli ha infranto tutti i record. Domenica, contro l'Atalanta, toccherà presumibilmente a lui guidare l'offensiva azzurra, vista l'assenza di Osimhen per squalifica e l'infortunio di Petagna. L'alternativa, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe quella di optare per un falso nueve, strada che difficilmente Spalletti prenderà visto che Insigne e Lozano saranno reduci dagli impegni con Italia e Messico. Proprio nel girone di andata l'assenza di Osimhen portò Spalletti a puntare su Mertens che trovò il gol contro la squadra di Gasperini e, questa volta, a Bergamo per Mertens si potrebbe persino giocare la prima da papà, magari con gol e dedica al nuovo nato.