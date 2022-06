CdS su Olivera: "Scongiurata operazione, sarà in campo a Dimaro"

Sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Mathias Olivera dopo l'infortunio in Nazionale

Sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Mathias Olivera dopo l'infortunio in Nazionale. Lo staff medico della Celeste ha classificato l'infortunio rimediato sabato con Panama come una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento del legamento interno - collaterale - da trattare in maniera conservativa; e dunque senza intervento chirurgico. Crociati salvi, intatti, e ritorno in campo a Dimaro. Lo scrive il Corriere dello Sport.