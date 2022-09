CdS su Raspadori: "Prima scelta condivisa da ADL, Spalletti e Giuntoli"

TuttoNapoli.net

Una scelta condivisa in maniera univoca da tutte le parti in causa. Giacomo Raspadori, come si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ha messo tutti d'accordo.

"E’ stata la prima scelta condivisa di De Laurentiis, di Giuntoli e di Spalletti, l’acquisto perfetto per sostituire il belga sistemandolo proprio dietro la punta ma potendolo sfruttare anche da centravanti o, volendo, sull’esterno" si legge sul quotidiano..