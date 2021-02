CdS sul fratello di Osimhen: "Non venisse a ripetere che i gol non arrivano per colpa della squadra"

Ieri Andrew Osimhen, il fratello di Victor, aveva detto a Radio Marte che la squadra non giocava per lui. In realtà, la prova di ieri ha dimostrato il contrario. Nelle sue pagelle, il Corriere dello Sport ha scritto: "Il fratello, ieri protagonista di un'assurda polemica, non venisse a ripetere che i gol non arrivano perché la squadra non gioca per lui: deve scuotersi".