CdS sul Napoli: "E' un cantiere e va rivisto, ma ha carattere"

TuttoNapoli.net

In sintesi, questo il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione del Napoli contro l'Adana Demirspor: "Il Napoli va rivisto. E' un cantiere, una macchina da rodare e soprattutto una squadra rifondata e rivoluzionata che non può ancora avere identità e certezze. In tutti i reparti. Di certo il carattere non manca: l'assalto finale e il pareggio disperato, nonostante sia appena calcio di luglio, è un ottimo segnale. Che resta".