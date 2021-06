CdS sull'addio di Koulibaly: "Kalidou ed ADL consapevoli che qualcosa possa capitare"

"Il Psg è una ipotesi sempre concreta, magari pure realizzabile, ma gli intrecci del mercato non sono ancora cominciati e probabilmente servirà ancora aspettare che inizino le danze". Si parla del futuro di Kalidou Koulibaly sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È ritenuto l'uomo ideale per fare quel salto in alto che qualsiasi club insegue: piace, e tanto, a Carlo Ancelotti.

Prima di partire, il 25 maggio, Koulibaly ha chiesto ad Adl di potersi incontrare o sentire, quando dovessero nascere i presupposti per una chiacchierata, e c'è in entrambi la consapevolezza che in questa estate così strana, qualcosa possa capitare, per esempio ritrovarsi a orientare il proprio futuro. Perché a trent'anni anche dal K2 c'è lin orizzonte da decifrare''