CdS sulla corsa Champions: "Napoli e Milan intatti, Inter e Juve ora sono più forti"

E' l'ultimo giorno del calciomercato e l'edizione odierna del Corriere dello Sport, al netto di quanto può accadere in queste ore, traccia un bilancio sulle cinque big in corsa per la Champions: "Se l’Inter esce migliorata dal mercato, l’Atalanta appena ritoccata, il Milan e il Napoli quasi intatte, la Juve è proprio un’altra. Da oggi si può chiamare la Juve di Allegri".