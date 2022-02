CdS sulla formazione: "Lobotka e Koulibaly favoriti, Osimhen sarà il centravanti"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara di domani contro l'Inter: "Koulibaly al posto di Juan Jesus. In coppia con lui ci sarà Rrahmani, mentre sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui; in porta Ospina. Il rientro di Anguissa dal 1', invece, dovrebbe essere rimandato: a centrocampo, per fare coppia con Fabian, è favorito Lobotka. La grande e vera sorpresa di questo spicchio di stagione. Il tris di trequartisti sarà composto dall'ex Politano; dalla chiave tattica Zielinski, l'uomo del cambio di modulo e del passaggio al 4-3-3; e da Insigne, a caccia del primo gol su azione in campionato. Il centravanti sarà Osimhen".