CdS sulla suggestione Nagelsmann: "È stato il primo allenatore accostato a De Laurentiis"

Julian Nagelsmann resta una suggestione per la panchina del Napoli. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea però le difficoltà economiche dell'operazione.

"Le voci, si sa, corrono, e Nagelsmann è stato il primo allenatore accostato ad Adl, frenato da quei dieci milioni da riconoscere al Bayern Monaco, nel caso di approccio felice. Ma il tempo stavolta non stringe, la priorità resta (apparentemente) la festa di domenica, il telefono è a portata di mano e il tridente sta lì, pronto per essere consegnato a chi riuscirà a sedurre un uomo che ha sostanzialmente fiducia in se stesso: «Io non so giocare al calcio ma so fare l’imprenditore. Sono un sentimentale che sa restare razionale. Posso sbagliare ma mi pare sia successo poche volte».