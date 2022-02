CdS - Tentazione Ghoulam e scelta fatta in porta: le ultime di formazione

Ultime di formazione in vista della gara di questo pomeriggio contro il Barcellona ricordando che c'è il dubbio principale che riguarda Osimhen che ieri mattina non si è allenato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Osimhen o Mertens là davanti, Meret favorito su Ospina in porta, la tentazione di affidarsi a Ghoulam a sinistra per fronteggiare Adama Traoré, e poi Anguissa in mezzo al campo, al fianco di Fabian".