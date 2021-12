CdS - Tra ADL e Manolas si nascondeva un malessere stagionato

Nell'analizzare la situazione legata a Lorenzo Insigne e il suo rinnovo di contratto, il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma anche sull'addio di Kostas Manolas e la necessità del Napoli di venderlo: "Ha già lasciato che Manolas decollasse da Capodichino ma in quell’affare si nascondeva un malessere stagionato tra Adl ed il greco e una decina di milioni d’ingaggio (al lordo) tagliati in un colpo solo".