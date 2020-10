CdS - Tre ore di interrogatorio a medici e dirigenti: i retroscena della visita Figc

E' durata più o meno quattro ore la visita dei tre ispettori della Figc a Castel Volturno per controllare la bolla del Napoli in ritiro fiduciario da due giorni. Ulteriori dettagli su ciò che è accaduto sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: in scena l'acquisizione di ulteriori documenti dopo le mail tra Napoli e Asl e poi tre ore di interrogatorio ai dirigenti e ai medici azzurri presenti. Tutto materiale - si legge - che sarà trasmesso al Giudice Sportivo.