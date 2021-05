CdS - Verso l'Udinese: Gattuso pensa a tre cambi in formazione

Tre possibili cambi per Rino Gattuso in vista della sfida all'Udinese in programma martedì sera. Queste le possibili mosse del tecnico secondo l'analisi del Corriere dello Sport in edicola: "Restando in ambito attacco, in particolare nella batteria dei trequartisti, potrebbe stavolta rifiatare Politano, per far spazio dall’inizio al Lozano (con Insigne e Zielinski) che, oltre a rifinire la condizione, ha ritrovato il gol.

E, se c’è una mediana che continua a fornire piena garanzia (Demme-Fabian), in difesa potrebbe toccare stavolta a Mario Rui dall’inizio, rilevando Hysaj sulla corsia mancina. Oltre a tutto ciò, Gattuso ha ancora tempo per riflettere anche sul capitolo guanti, con Ospina ormai pronto a contenderli a un Meret in stato di grazia".