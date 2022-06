Cds - Zaccagni-Lazzari via, Mancini sorpreso: non verranno più convocati

I due hanno chiesto di lasciare Coverciano due giorni fa "per non meglio precisati problemi fisici"

"Italia, Lazzari-Zaccagni via: difficilmente saranno riconvocati" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. L'Italia affronterà la Germania al Dall'Ara per la Nations League. A un anno dal trionfo europeo Mancini volta decisamente pagina: pronti dieci cambi rispetto a mercoledì contro l'Argentina. In campo forze fresche per provare a riaprire un ciclo. Ma c’è un caso che riguarda Zaccagni e Lazzari: i due hanno chiesto di lasciare Coverciano due giorni fa "per non meglio precisati problemi fisici. E Ieri il Mancio in conferenza non ha fatto finta ma ha fatto capire di essere sorpreso dalla loro scelta: "Al netto del fatto che difficilmente dovremmo rivedere i due laziali convocati, ci siamo dilungati su questo particolare che dà il senso della disillusione, neanche tanto strisciante, anche dentro la nostra fabbrica dei sogni azzurri".