Cds, Zazzaroni: "Rigore dato alla Juve e non dato al Napoli: si riapre discussione sul VAR"

Nel consueto corsivo per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni si concentra sull'episodio del rigore in Inter-Juventus e sull'intervento in area di Viña su Anguissa in Roma-Napoli. Nel primo caso il VAR è stato decisivo per l'assegnazione del penalty, nel secondo ha soprasseduto: "Sono gli effetti della chirurgia arbitrale e di una nuova discrezionalità - scrive il direttore -.

Sia chiaro: il 'rigorino' di Milano c’era, così come ci sarebbe dovuto essere quello di Roma ma, certo, due episodi del genere riaprono l’infinita discussione sull’impiego della tecnologia, sull’influenza dell’uomo sulla macchina e su troppe spiazzanti diversità".