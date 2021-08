Cds, Zazzaroni sulla Serie A: "Vinca il più bravo, non il più forte"

"Riparte la A, vinca il più bravo e non il più forte". Queste le parole che Ivan Zazzaroni scrive nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il direttore spiega come l'unità, la fiducia, il coraggio, l'incoscienza, la freschezza mentale e atletica possano sovvertire i pronostici, proprio come è successo con l'Italia all'Europeo. La Juve è favorita, l'Inter ha perso Lukaku, Hakimi e Conte, prendendo Inzaghi che è il suo esatto opporto. Punterei sull'Atalanta se Gasperini riuscisse a mantenerla a questi livelli, mentre il Milan è indecifrabile e può anche mettersi tutti dietro. Napoli, Roma e Lazio sono le outsider. Commisso per tenere Vlahovic ha fatto follie: 5 all'anno al classe 2000 e 5 di commissioni all'agente senza pretendere il prolungamento sono numeri da Circo Medrano.