Cds, Zazzaroni: "Troppe modifiche e confusione, date il VAR a chiamata ai tecnici!"

"Sì al VAR a chiamata. Necessario cambio di prospettiva" scrive il direttore Zazzaroni sul Corriere dello Sport quest'oggi. Il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto sul dibattito legato al mondo arbitrale, schierandosi dalla parte di Gasperini, Mihajlovic e gli altri, proponendo il VAR a chiamata: "Ciò che alcuni arbitri non capiscono, o non vogliono capire, è che il “VAR a chiamata” migliorerebbe i rapporti con gli allenatori, doppiamente responsabilizzati, limiterebbe le simulazioni - moltiplicatesi con l’introduzione della videochirurgia - che si rivelerebbero autolesionistiche, e restituirebbe proprio ai direttori di gara la centralità perduta. Inoltre - altro particolare importante - avvicinerebbe il calcio alle discipline sportive che la chiamata la praticano da anni e con enorme soddisfazione. Dal Var non si torna indietro: le correzioni apportate dalla sua introduzione a oggi hanno aumentato la confusione tanto in chi decide quanto in chi subisce e chi osserva. Si rende necessario un cambio di prospettiva che soltanto la chiamata può garantire".