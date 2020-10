CdS - Zielinski-Elmas, niente trasferta in Spagna: entrambi rappresentano alternativa a Mertens

Per Piotr Zielinski ed Elif Elmas sembra non sia arrivato ancora il momento della convocazione, dopo la guarigione dal Coronavirus. Come riportato da Il Corriere dello Sport, entrambi dovrebbero restare ad allenarsi a Castel Volturno evitando la partenza per la Spagna, in vista del match contro la Real Sociedad. Entrambi - si legge - rappresentano ad ogni modo due risorse importanti, da sfruttare nel centrocampo a due ma anche al posto di Dries Mertens dietro la prima punta.