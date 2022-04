CdS - Zielinski out con la Roma, dubbio in attacco: le idee di Spalletti

Il Napoli è tornato in campo ieri dopo il ko con la Fiorentina, già si pensa alla Roma, queste le probabili scelte di Spalletti secondo il Corriere dello Sport

Il Napoli è tornato in campo ieri dopo il ko con la Fiorentina, già si pensa alla Roma, queste le probabili scelte di Spalletti secondo il Corriere dello Sport: "Spalletti tornerà al 4-3-3. Il sacrificato a centrocampo? Zielinski, come con il Verona e l'Udinese, a meno che Fabian non lamenti problematiche di condizione nel corso della settimana: ieri si è limitato a un lavoro preventivo personalizzato in palestra insieme con Osimhen, ma sia per lui sia per Osi ormai si tratta di una prassi consolidata di inizio settimana: nessun allarme in particolare, insomma. Per il resto, possibile conferma per quasi tutti quelli che hanno giocato con la Fiorentina; fermo restando un testa a testa nel tridente tra Politano e Lozano".