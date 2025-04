Corriere di Bologna suona la carica: "Italiano vuole sorpassare Gasperini"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola in prima pagina si è concentrato anche sul posticipo della trentunesima giornata di Serie A, che metterà di fronte Bologna e Napoli. I rossoblu questa sera ospiteranno gli azzurri al Dall'Ara, dove andrà in scena un vero e proprio scontro fondamentale tanto per l'Europa quanto per lo Scudetto. Il Bologna infatti andrà a caccia della sesta vittoria consecutiva in un Dall'Ara gremito, che spera di poter festeggiare un nuovo successo e il conseguente sorpasso sull'Atalanta al terzo posto in classifica.

Il Bologna con una vittoria si porterebbe a quota 59, staccando in una lunghezza proprio la Dea, reduce da un ko pesantissimo contro la Lazio. Anche il Napoli non sarà da meno, visto che gli uomini di Conte con i tre punti potrebbero avvicinarsi sensibilmente al primo posto in classifica. Il pareggio dell'Inter, fermata sul 2-2 dal Parma al Tardini, può aprire nuovi scenari in ottica Scudetto: tutto a patto che il Napoli esca con un successo dal Dall'Ara, visto che i tre punti proietterebbe gli azzurri a quota 67 ma soprattutto a -1 dall'Inter di Simone Inzaghi.