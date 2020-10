Corriere di Torino - Giocatori della Juve rompono la bolla, l'ASL segnala Cr7 ed altri 6

L'edizione di oggi de Il Corriere di Torino racconta di una situazione gestita in maniera non particolarmente brillante nel capoluogo piemontese, con diversi giocatori della Juventus che di fatto sarebbero scappati dalla bolla prevista a causa dei due casi di positività riscontrati all'interno dell'ambiente bianconero: "Pur proseguendo l’isolamento fiduciario di tutto il gruppo, iniziato sabato dopo la positività di due elementi dello staff esterno, lunedì mattina alcuni giocatori hanno lasciato la Continassa: Rodrigo Bentancur, Gigi Buffon, Juan Cuadrado, Danilo, Merih Demiral, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Chi per tornare a casa, chi per raggiungere in tempo il ritiro della propria Nazionale: motivazioni che poco possono in ogni caso interessare la Juve, una volta abbandonato il ritiro la responsabilità dei comportamenti è individuale. [...] Di ieri la notizia – dovuta – di una segnalazione da parte dell’Asl alla Procura, cui spetterà verificare l’effettivo rispetto dell’isolamento dei giocatori, per quanto non sarà complicato capire chi ha già abbandonato l’Italia: i vari Ronaldo, Dybala, Danilo, Bentancur e Cuadrado avrebbero infatti già raggiunto i ritiri delle rispettive nazionali".