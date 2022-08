Corriere di Verona: "Simeone ad un passo dal Napoli"

Dopo l'addio di Caprari, è imminente anche la cessione del Cholito Simeone, ormai ad un passo dal trasferimento a Napoli.

TuttoNapoli.net

"Via Caprari e Simeone, l'attacco atomico dell'Hellas non c'è più: è caccia al gol", titola in taglio centrale l'edizione odierna del Corriere di Verona. Dopo l'addio di Caprari, è imminente anche la cessione del Cholito Simeone, ormai ad un passo dal trasferimento a Napoli.

Completamente rifondato, dunque, il reparto offensivo gialloblù: Cioffi è ora chiamato a individuare nuove soluzioni per mantenere alti gli standard realizzativi.